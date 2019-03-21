Мурманская областная научная библиотека подготовила цифровую «Театральную коллекцию»

«Театральная коллекция» - новая подборка оцифрованных документов в электронной библиотеке «Кольский Север». Она посвящена театральному искусству на Мурмане, его истории и современности.

Коллекция включает издания об истории театрального движения, становлении и развитии профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов; о творческом пути театральных деятелей Мурманской области.

В ней представлены книги, газетные публикации, фотографии, афиши, программы, сценарии из фондов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Презентация «Театральной коллекции» состоится 27 марта в 14.20 в Малой гостиной Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова в рамках культурной акции «День в театре».

С материалами коллекции можно познакомиться на сайте электронной библиотеки «Кольский Север».