«Ядрёная баба» в Полярных ЗоряхЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.03.19 08:30

Мурманская областная научная библиотека подготовила цифровую «Театральную коллекцию»

«Театральная коллекция» - новая подборка оцифрованных документов в электронной библиотеке «Кольский Север». Она посвящена театральному искусству на Мурмане, его истории и современности.

Коллекция включает издания об истории театрального движения, становлении и развитии профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов; о творческом пути театральных деятелей Мурманской области.

В ней представлены книги, газетные публикации, фотографии, афиши, программы, сценарии из фондов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Презентация «Театральной коллекции» состоится 27 марта в 14.20 в Малой гостиной Дворца культуры и творчества имени С.М. Кирова в рамках культурной акции «День в театре».

С материалами коллекции можно познакомиться на сайте электронной библиотеки «Кольский Север».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктория Кудрявцева
20.03.19 20:33
Я не сторонница Ковтун, но как-то близкое до момента её подачи заявления об отставке окружение к ее уходу отнеслось равнодушно. А где толпы граждан, которые за нее голосовали во время выборов? А где
Комментарий к новости:На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора
Нина Карлина
20.03.19 12:36
Такая лепота в отчетах правительства, а губернатор ушла. Устала бедняжка, плохо сказалась полярная ночь...
Комментарий к новости:На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора
Ciany
19.03.19 22:52
При Путине демократические процессы в нашей стране превратились в полную бутафорию: неугодный губернатор пишет заявление об уходе, новый ставленник назначается государем, а рабы-избиратели в сентябре
Комментарий к новости:Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:15«Сватьи». Художественный сериал, 23 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин не растут-PRO ВалютуКурс евро снизился на 6 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыРоссиянам предпенсионного возраста напомнят о праве на получение налоговых льгот
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 528 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика