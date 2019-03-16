Мурманская областная научная библиотека получила в подарок книгу от норвежских коллег

Книга «I partisanenes fotspor» – это подарок от библиотеки коммуны Сер-Варангер г. Киркенеса, который был вручен на Международной библиотечной конференции «Баренцева библиотека 2.0» в Мурманске.

Автор книги врач и краевед Харальд Гуннар Сунде, личность известная в губернии Финнмарк и за её пределами. Харальд всю жизнь увлекался историей и краеведением. В 1999 году он основал издательство «Beallječohkka Innovation», которое опубликовало ряд краеведческих изданий.

С 2017 года Харальд Сунде занимается поисковой деятельностью. Он и его товарищи ищут следы норвежских партизан, которые участвовали в движении Сопротивления в губернии Финнмарк во время Второй мировой войны. О судьбе этих партизан, забытых бойцах Сопротивления, о словах «мурманской клятвы» и многом другом рассказывается в книге.