Мурманская областная научная библиотека представила электронную библиотеку «Кольский Север» на III Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации»

В Крыму проходил третий Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации». На форуме собрались представители библиотек, музеев, издательств, агрегаторов электронных ресурсов, а также другие представители науки, культуры и образования из пятнадцати стран мира.

В работе форума приняла участие заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Татьяна Леонтьева. Участникам форума была представлена электронная библиотека «Кольский Север» - цифровой информационный ресурс Мурманской областной научной библиотеки.

Электронная библиотека «Кольский Север» включает в себя издания по истории, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края. На сегодняшний день ресурс содержит 18 тематических коллекций и разделов, более 4500 книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников, периодических изданий о Мурманской области.