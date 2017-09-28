Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию Дмитрия Коржова

30 сентября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда», посвященную творчеству Николая Туроверова.

Николай Николаевич Туроверов – поэт, участник Гражданской и двух мировых войн. Несмотря на то, что долгое время писатель провел в эмиграции, он все равно продолжал писать стихи. Лирику Н. Туроверова отличают тяготение к поэтике фрагмента, отрывка и отказ от прямого выплеска чувства. Эмоции оставлены в подтексте.

Дмитрий Коржов расскажет не только об удивительной судьбе Николая Николаевича, его стихах и прозе, но и о поэтах русской эмиграции первой волны, поэтах из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России.

На вечере прозвучат стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.