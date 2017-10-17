Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на лекцию в рамках публичных чтений Российского исторического общества

19 октября в 18.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 3 этаж, конференц-зал) состоятся публичные чтения Российского исторического общества «Церковь в годы революции и Гражданской войны: центр и регион».

Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева. Тема лекции – «Церковь в годы революции и Гражданской войны: центр и регион».

Историк рассмотрит проблемы становления нового типа государственно-церковных отношений в условиях революции и гражданской войны на территории России и Кольского Севера. Юлия Бардилева также расскажет о первых антирелигиозных мероприятиях новой советской власти в отношении конфессий России, прежде всего, Русской православной церкви.