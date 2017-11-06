Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на презентацию книги Василия Белоусова «Наша Арктика»

8 ноября в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Василия Белоусова «Наша Арктика».

Василий Сергеевич Белоусов - один из старейших журналистов Кольского полуострова, почётный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры России, член Совета Ассоциации полярников. Долгие годы он являлся собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по Мурманской области. За время работы в информагентстве Василий Сергеевич собрал 16 тысяч своих публикаций. Он также является автором 13 документальных книг.

Новая книга журналиста «Наша Арктика» рассказывает о героической истории освоения Арктики, об арктических экспедициях, в которых он принимал участие.