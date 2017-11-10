Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на встречу с самым молодым директором школы в России

14 ноября Мурманская областная универсальная научная библиотека откроет новый цикл встреч с интересными людьми разных профессий - «С места - в карьеру».

На первой встрече мурманчане смогут задать вопросы Никите Анатольевичу Большакову - директору Туманненской средней общеобразовательной школы, самому молодому директору школы в России.

В 2015 году Никита с отличием окончил Мурманский арктический государственный университет, год преподавал историю в Никеле, а в 2016 году он был назначен директором средней общеобразовательной школы в поселке Туманный. Став директором школы в 22 года, Никита Большаков попал в Книгу рекордов России. С таким результатом он потеснил предыдущего рекордсмена - Евгения Ульянова из города Кумертау Республики Башкортостан, возглавившего школу в 25 лет.

В мероприятии примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета и Мурманского педагогического колледжа.