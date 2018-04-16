Мурманская областная научная библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Культурный минимум»

В библиотеке для участников акции была подготовлена увлекательная экскурсия по арт-объектам, в рамках которой посетители узнали интересные факты из истории Мурманской областной научной библиотеки, увидели раритетные маркетри и новые росписи стен в стиле мурал-арт, познакомились с принципом действия маятника Фуко и экспонатами музея «Когда компьютеры были большими».

Участников акции ждала выставка «Магия комикса» с изданиями из фонда библиотеки и частной коллекции Павла Лукина. Сотрудники библиотеки рассказали об истории комикс-культуры и наиболее интересных изданиях. Отдельно были выделены комиксы, созданные на основе знаменитых романов, например «451 по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «Игра престолов» Джорджа Мартина.

Гости библиотеки приняли участие в мастер-классе Вероники Вологжанниковой по созданию комикса, на котором художница рассказала о том, как создать своего комикс-персонажа и рассказать рисованную историю о нем. Другой мастер-класс провел художник Юрий Шачнев. На этот раз участникам предлагалось попробовать себя в каллиграфии и написать текст уставом - древнерусским письмом. Аккомпанементом к творческому процессу стал акустический концерт Кристины Амелиной.