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Мурманская область. Арктика10.08.17 07:30

Мурманская областная научная библиотека приступила к воплощению в жизнь нового проекта для мурманчан старшего поколения

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека приступила к реализации совместного проекта с Мурманским центром развития интеллекта «Пифагорка». Проект называется «Возьмитесь за ум».

Довольно часто женщины и мужчины в возрасте 50-ти лет и старше жалуются на плохую память, рассеянность, снижение умственных способностей. Можно ли этого избежать или замедлить неприятные процессы? Оказывается - можно.

На помощь приходит ментальная арифметика, которая сегодня во всем мире пользуется невероятной популярностью. Эта методика позволяет активизировать работу головного мозга при помощи арифметических вычислений на японских счетах соробан. При этом тренируется память, усиливается концентрация внимания, развивается пространственное мышление.

В рамках проекта «Возьмитесь за ум» группа мурманчан из 10 человек в возрасте 50+ в течение месяца будет бесплатно обучаться по методике, разработанной специалистами Мурманского центра развития интеллекта «Пифагорка». Занятия будут проходить 2 раза в неделю в Мурманской областной научной библиотеке. Инструкторы – команда профессионалов с педагогическим и психологическим образованием, владеющих методикой ментальной арифметики. Они бесплатно предоставят материалы для обучения. Все участники проекта пройдут диагностику познавательных способностей до и после обучения.

Презентация нового совместного проекта и первое занятие состоится 1 октября 2017 года в Международный день пожилых людей. Набор в экспериментальную группу начнется в ближайшее время. 

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