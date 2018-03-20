Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север»

21 марта в областной научной библиотеке состоятся публичные чтения цикла «Гражданская война и Север», организуемые региональным отделением Российского исторического общества.

Очередную лекцию прочтёт кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин. Тема лекции – «Флотилия Северного Ледовитого океана в годы Гражданской войны».

Советские литература и кинематограф сформировали в общественном сознании устойчивый образ моряков Гражданской войны – «красы и гордости революции». Между тем флотские подразделения сражались и в белых войсках. Так, флотилия Северного Ледовитого океана в течение всей войны являлась частью вооружённых сил «белой» Северной области.

Известный мурманский историк расскажет об участии моряков в боевых действиях на Северном фронте и представит анализ особенностей формирования флотских подразделений.