Мурманская областная научная библиотека стала одним из победителей Всероссийского конкурса для библиотек «Изучаем чтение»

Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» был инициирован Секцией по чтению, Секцией детских библиотек и Секцией публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации при поддержке Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской библиотеки.

Всего на конкурс поступила 181 работа из 61 региона Российской Федерации из 150 библиотек страны. Награждение победителей состоялось на VI Всероссийском форуме публичных библиотек 17 ноября в Российской национальной библиотеке.

В номинации «Чтение взрослых» среди региональных библиотек дипломом за второе место награждена Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека за исследование «Что и как читают на Мурмане: реальность и тенденции». Автор исследования – Татьяна Кройтор, заведующая отделом библиотечного обслуживания областной научной библиотеки.