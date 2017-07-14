Мурманская областная научная библиотека стала участником нового проекта благотворительного фонда «Руки жизни»

Фонд «Руки Жизни» оказывает помощь детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Новый проект фонда носит название «Профессии». Волонтеры фонда приглашают в гости к ребятам, которые проходят лечение в Мурманской детской клинической больнице, представителей организаций нашего города. На встречах с ними мурманчане рассказывают о своей работе, интересных событиях и проектах.

Специалисты областной научной библиотеки побывали в Мурманской детской клинической больнице. Библиотекари рассказали ребятам о самом большом книжном хранилище Мурманской области, показали необычные экземпляры книг, провели виртуальный экскурс в историю письменности и книги, рассказали о самых знаменитых библиотеках древности и необычных современных книгохранилищах.

Ребята узнали о возможностях крупнейшей электронной библиотеки «ЛитРес», новинках художественной литературы для детей и подростков в цифровом формате. Специалисты библиотеки рассказали о том, как стать он-лайн читателем Областной научной библиотеки и показали несколько самых популярных моделей букридеров.

Маленькие пациенты активно задавали вопросы, с удивлением листали книги-малютки и книгу великого формата, но наибольший интерес у них все-таки вызвали электронные устройства для чтения.