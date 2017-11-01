Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих станет одной из площадок проведения Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»

3 ноября Мурманская область второй раз примет участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Одной из площадок акции станет Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Участники диктанта - читатели библиотеки, в том числе незрячие и слабовидящие пользователи. Они проверят свой уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. Тотально слепым читателям с текстом заданий помогут разобраться волонтёры – студенты Мурманского педагогического колледжа. Диктант пройдёт в форме теста и будет включать в себя 30 заданий, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. До начала испытания сотрудники библиотеки проведут краеведческую викторину, которая станет разминкой участников перед серьёзной работой.

Начало диктанта в 10.00.