Мурманская областная специальная библиотека приняла участие в работе семинара «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих стала участником семинара «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», который проходил в дошкольном образовательном учреждении № 122 г . Мурманска в рамках VIII Всероссийской выставки – форума «Вместе ради детей!».

На семинаре был представлен опыт работы библиотеки по организации культурно-досуговых мероприятий для детей с нарушением зрения, информационной поддержки родителей и специалистов, реализации проекта по созданию тактильных книг для маленьких слепых и слабовидящих детей.