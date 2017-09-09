Мурманская область. Арктика09.09.17 07:20
Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих стала участником семинара «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», который проходил в дошкольном образовательном учреждении №
122 г. Мурманска в рамках VIII Всероссийской выставки – форума «Вместе ради детей!».
Мурманская областная специальная библиотека приняла участие в работе семинара «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»
Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих стала участником семинара «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», который проходил в дошкольном образовательном учреждении №
На семинаре был представлен опыт работы библиотеки по организации культурно-досуговых мероприятий для детей с нарушением зрения, информационной поддержки родителей и специалистов, реализации проекта по созданию тактильных книг для маленьких слепых и слабовидящих детей.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 278 человек
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Последние комментарии
Галина
09.09.17 00:12
Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад
DIMON
08.09.17 18:00
Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать!
Василий Гусев
08.09.17 15:59
Радость от последствий сего ДТП со стороны мурманчан, жителей города-героя вызывает недоумение и тревогу. В чем причина такого поведения жителей столицы Кольского Заполярья, что же их так веселит и
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