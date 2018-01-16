Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных обзавелась автомобилем для транспортировки биологических отходов

Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных приобрела новое дорогостоящее оборудование – автомобиль для транспортировки биологических отходов.

Техника поможет обеспечивать стабильную эпизоотическую обстановку в регионе. Спецавтотранспорт будет использоваться для сбора и безопасной доставки биологических отходов к месту их уничтожения в крематорных установках, что позволит не допустить распространения заразных болезней и поддерживать надлежащее ветеринарно-санитарное состояние территории Мурманской области.

Автомобиль построен на базе цельнокузовного микроавтобуса «Газель», внутри которого размещена изотермическая водонепроницаемая ёмкость грузоподъёмностью 1000 кг, выполненная из легко моющегося и прочного материала. Доступ в нее для удобства погрузки-выгрузки имеется через задние распашные двери и через боковую сдвижную дверь.

Автомобиль позволит транспортировать биологические отходы значительных объемов с доступной для колёсного транспорта территории Мурманской области.