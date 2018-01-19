Мурманская областная универсальная научная библиотека приглашает северян на музыкальный вечер «Встреча с песней»

21 января в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится музыкальный вечер «Встреча с песней». В музыкальном вечере примет участие клуб авторской песни «Пять углов», который давно снискал себе славу и любовь в бардовском мире.

Клуб был создан в Мурманске в 1986 году, имеет звание «Народный коллектив» и ведет активную концертную деятельность, является организатором двух областных фестивалей - «Маленький фонарщик» и «Возьми гитару».

В исполнении участников клуба прозвучат песни, которые любят и знают мурманчане.