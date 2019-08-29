«Мурманская осень» - самобытная и прекрасная

В эти выходные, 31 августа, с 14.00 до 16.00 продолжится фестиваль «Мурманская осень» – в сквере на улице Зои Космодемьянской у гостей фестиваля будет уникальная возможность побывать в жилище саамов «Куваксе», увидеть выставку национального костюма, а также прикоснуться к изделиям из рыбьей кожи, все это представит саамская община «Тулома», Ассоциация Кольских саамов при поддержке Центра народов Севера. Также гостей ждёт концертная программа, а для самых маленьких пройдут конкурсы и игры.

Стартовал фестиваль «Мурманская осень» в субботу, 24 августа, мероприятия прошли на трёх площадках: возле школы № 33, а также в скверах на улице Ленинградской и у памятника «Ждущей».

Фестиваль проходит уже в третий раз. Главная тема этого года – город Мурманск. Все творческие номера будут посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 400 человек из Мурманска и области. Выделены четыре номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр».

Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.