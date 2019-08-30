«Мурманская осень» 31 августа заиграет во всей красе в сквере на улице Зои Космодемьянской Мурманска

31 августа представители национально-культурных общественных объединений - участники проекта «Дом Дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области представят свою творческую программу «Перекресток культур» в рамках фестиваля под открытым небом «Мурманская осень». Выступление коллективов можно будет увидеть с 14.00 до 16.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской Мурманска.

Прозвучат песни на чувашском, молдавском, украинском, арабском языке. Увлекут в зажигательном танце юные азербайджанские артисты и самый северный в мире мультикультурный клуб сквер-данса «Polar Light Dancers».

Гости фестиваля получат уникальную возможность побывать в саамском жилище «Куваксе», увидеть выставку национального костюма и уникальные изделия из рыбьей кожи. Все это представит саамская община «Тулома» и Ассоциация кольских саамов при поддержке Центра народов Севера.

В завершение праздника гостей соберет в дружный хоровод «Костер единения», который проведет известный саамский нойд Надежда Фенина. Все желающие смогут загадать желание, которое обязательно сбудется.

Напомним, фестиваль «Мурманская осень» стартовал в субботу 24 августа, мероприятия прошли на трёх площадках. Городской фестиваль проходит уже в третий раз. Главная тема этого года – город Мурманск. Все творческие номера посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 400 человек со всей Мурманской области по четырём номинациям: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр».

Всех участников фестиваля ждут памятные дипломы и сувениры, а победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.