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Мурманская область. Арктика21.08.19 12:15

«Мурманская осень» будет яркой и незабываемой

Фестиваль «Мурманская осень» пройдёт с 24 по 31 августа. Главная тема этого года - город Мурманск. Все творческие номера будут посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам, городу.

Пройдёт фестиваль в два этапа. Отборочный тур продлится до 23 августа на концертных площадках дома культуры Ленинского округа (ул. Лобова, 47), дома культуры «Первомайский» (ул.Зои Космодемьянской, 2а), детской театральной школы (просп.Ленина, 16) и дворца культуры «Судоремонтник» (ул.Заводская, 1) в жилом районе Росляково. Второй тур пройдет с 24 по 31 августа на концертных площадках под открытым небом и в округах города.

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные солисты из Мурманска как опытные, так и начинающие. Выделены номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр» (цирк, сатира, театр, «Stand up», КВН, современная поэзия, студенческий театр).

Специально для фестиваля будет сформирована «инициативная группа», задача которой - оценить творческие номера и выбрать лучших участников. Это будут преподаватели школ, руководители творческих коллективов и творческие деятели города. Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.

Программа фестиваля:

24 августа - с 14.00 до 16.00 - фестиваль пройдет в школе № 33 (ул. Крупской, 13), а также в скверах на улице Ленинградской и у памятника «Ждущей»;

25 августа - с 14.00 до 16.00 - на площадке у ДК «Первомайский» (ул. Торцева, 14), в гимназии № 1 (ул. Связи, 30) и в сквере на ул.Хлобыстова;

30 августа - с 14.00 до 16.00 - в школе № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев- североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);

31 августа- с 14.00 до 16.00 - в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школе № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул.Орликовой, 35).

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