Мурманская полиция ищет очевидцев ДТП в областном центре

23 октября в 17.45 в Мурманске, в районе дома №44 по пр. Кирова в салоне автобуса во время движения произошло падение пассажира – женщины 1937 года рождения.

По данному факту сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску проводят проверку.

ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев происшествия обратится в дорожную полицию по тел.8 (8152) 40-79-70 или 127.