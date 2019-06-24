Мурманская «Природа и молодёжь» принимает заявки в летний экологический лагерь

С 15 по 21 июля на берегу озера Имандра будет работать летний лагерь для начинающих активистов экологического движения. Участниками могут быть люди в возрасте 18-30 лет, заинтересованные в охране окружающей среды Мурманской области.

«Мы набираем людей молодого возраста, потому что мы ориентированы на работу с молодежью. Мы занимаемся экологическим просвещением, увлекаем молодежь экологической активностью на территории региона, чтобы в итоге они вошли в наши ряды и постоянно занимались защитой окружающей среды, реализовывали собственные проекты в своих школах, колледжах, университетах», – рассказывает АСИ пресс-секретарь общественного экологического движения «Природа и молодёжь» Дарья Матвеенкова.

Для каждого лагеря готовится программа в формате edutainment – образование через развлечение. В неё войдут семинары и дискуссии на актуальные экологические темы, креативные и лидерские тренинги, лекции от экспертов охраны природы, экскурсия в Лапландский заповедник и вылазки в Хибины с опытным гидом, практика иностранных языков с участниками из Норвегии. На комфортной турбазе на берегу Имандры будет создана неформальная обстановка без критики, дискриминации и дресс-кода.

«Экспертами выступят представители известных экологических движений. Так, сотрудники Кольского центра охраны природы расскажут об охраняемых территориях Мурманской области. С активистами «Гринпис» и движения «Раздельный сбор» обсудим экологический образ жизни, экологический след, тему отходов, возможности каждого человека содействовать охране окружающей среды. А тренинги будут посвящены ораторскому искусству, креативному мышлению, социальной рекламе, развитию лидерских качеств», – продолжает Дарья Матвеенкова.

Участие в лагере бесплатное. Организаторы оплачивают транспортные расходы, проживание, питание и экскурсии. Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте организации. Заявки принимаются до 1 июля. Из них организаторы отберут не более 25 участников.