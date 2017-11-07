Мурманская школа № 45 на 50-летие «получила письмо» от учащихся 1967 года

Сегодня свой 50-летний юбилей отметила средняя общеобразовательная школа № 45 – одна из старейших школ Ленинского округа. Сегодня в ней учатся 650 детей. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Мурманска, городского Совета депутатов, областной Думы, воспитанники школы и, конечно, педагоги. Лучшим учителям вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

– Школа № 5 находится неподалеку, мы сотрудничаем и работаем вместе долгие годы. За это время нам часто приходилось делить пополам проблемы и успехи, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Желаю этому кораблю знаний семь футов под килем! Новых успехов, процветания и благополучия на следующие 50 лет.

Школа № 45 – традиционный участник городских и региональных конкурсов, фестивалей, олимпиад. Учащиеся ежегодно демонстрируют отличную подготовку на мероприятиях различных уровней. Педагоги неоднократно становились призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства.

В школе разрабатываются социальные проекты. Один из них – «Среда толерантности» – признан лучшим на международном конкурсе «Диалог культур». Широкое развитие в учреждении получил образовательный туризм: ежегодно организуются экологические экспедиции, работает свой музей.

– Наша школа хранит свои традиции, с уважением относится к истории, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 45 Наталья Задонская. – Мы стараемся активно развивать научно-техническое направление, создавать новые интеллектуальные, творческие площадки, чтобы ребятам было интересно учиться, и они смогли реализовать себя в будущем.

Во время праздника состоялось вскрытие капсулы времени с посланием потомкам, заложенной при основании школы 50 лет назад. Юные мурманчане вместе с учителями школы подготовили аналогичное письмо в будущее, которое теперь уже прочтут через 25 лет.