Мурманская школа превратилась в «Город мастеров»

Сегодня состоялось открытие фестиваля творчества детей «Город мастеров». Площадкой мероприятия по традиции стала школа № 58. Фестиваль проводится 9 раз, за это время в нем приняли участие более 1700 юных мурманчан.

– Ребята из разных образовательных учреждений Мурманска подготовили около 138 работ в номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Компьютерная графика», «Учебно-исследовательская работа», «Творческий проект», – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор СОШ № 56, Ирина Владимировна Малюк. – Надо отметить, этот фестиваль – хорошая возможность для детей представить свои рисунки и поделки, посмотреть на другие работы и побывать на необычных мастер-классах, а также пообщаться и обменяться опытом.

В этом году фестиваль посвящен театральному искусству. На выставках, организованных в рамках него, можно увидеть театральные маски, декорации, плакаты и поделки.

Фестиваль продлится до 13 апреля. В эти дни для участников пройдут различные мастер-классы. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными призами.