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Мурманская область. Арктика31.10.17 11:45

Мурманская спортшкола имени Виктора Блохина отметила 20-летний юбилей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 по баскетболу им. Блохина В. А. отметила 20-летие. Спортшкола воспитала двух мастеров спорта международного класса и более десятка мастеров спорта, игроков известных баскетбольных команд.

- Сегодня школа готовится к новому этапу развития. Перед учреждением ставятся серьезные - грандиозные планы. С 2018-го мы переходим к очень ответственному периоду - выполнению федеральных стандартов спортивной подготовки, — рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. — Администрация города очень внимательно относится к этой школе, оказывает всестороннюю поддержку, выделяются средства на развитие учреждения.

В честь юбилея в легкоатлетическом манеже была организована праздничная программа с участием городских спортивных объединений, главным подарком стала товарищеская встреча между сборной командой Мурманской области и специально приглашенным молодежным составом ЦСКА.

Основу команды Мурманской области составили выпускники школы. Самым звездным игроком сборной северян стал Артем Акбашев, единственный баскетболист города, в свое время игравший за молодежку ЦСКА и ставший в её составе победителем первенства России.

Перед игрой состоялась пресс-конференция, посвященная развитию баскетбола в Мурманске. На встрече с журналистами приняли участие выдающийся советский баскетболист, многократный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов, отыгравший в составе ЦСКА 11 лет и тренер молодежного состава ЦСКА Максимом Шарафаном. После пресс-конференции «армейцы» провели мастер-класс для юных баскетболистов Мурманска.

Матч прошёл в равной бескомпромиссной борьбе. С минимальным преимуществом победу одержала молодёжь - со счетом 64:61 выиграла команда ПБК ЦСКА Юниор.

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