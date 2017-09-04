Мурманская таможня отмечает рост внешнеторговой активности региона

В первом полугодии 2017 года в доходную часть государственного бюджета Мурманской таможней перечислено свыше двух миллиардов рублей.

Согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Мурманской таможни в первом полугодии текущего года в стоимостном выражении составил более 2,8 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот увеличился на 26,5%. Увеличение произошло и по экспортной, и по импортной составляющей: объём экспорта в регионе увеличился на 26,7% и составил в первом полугодии текущего года 2350,91 миллиона долларов США, объём импорта увеличился на 31,5% и составил 512,36 миллиона долларов США.

Всего за шесть месяцев текущего года Мурманской таможней зарегистрирована и оформлена 2921 таможенная декларация, из них 572 декларации на товары прошли регистрацию в автоматическом режиме (в 2016 – 91 декларация). Среднее время автоматической регистрации составляет от 30 до 60 секунд. С применением технологии «удалённого выпуска» оформлено в Мурманской таможне 79 деклараций на товары.

За период с января по июнь Мурманской таможней проведено 45 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. По результатам проведения проверок соблюдения резидентами валютного законодательства возбуждено 35 дел об административном правонарушении по статье 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Выявленные таможенными специалистами нарушения связаны с неполучением от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, а также с невозвратом в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезённые в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, на сумму более 973 миллионов рублей.

Всего в первом полугодии Мурманской таможней возбуждено 736 дел об административных правонарушениях и 9 уголовных дел. Среди юридических лиц характерными правонарушениями являются нарушения валютного законодательства, сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о перемещаемых через границу товаров, недекларирование по установленной форме товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному декларированию. Среди физических лиц основная масса правонарушений – недекларирование товаров, и несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров. Основными предметами административных правонарушений являются товары народного потребления, рыбопродукция, оружие, патроны, лекарственные препараты.