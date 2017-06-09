Мурманская таможня продвигает региональный туризм на Международной выставке в Санкт-Петербурге

На XIII Международной выставке «Таможня Северо-Запад - 2017» Мурманская таможня, регион деятельности которой распространяется на весь Кольский полуостров, экспонировала туристические возможности и перспективы региона. Несмотря на присутствие здесь промышленных гигантов, туризм – вторая составляющая развития региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежегодно Кольский полуостров посещают сотни тысяч туристов и с каждым годом их количество увеличивается. Наиболее популярные направления туризма – это горнолыжный (склоны в городах Кировск, Полярные Зори, Мурманск), дайвинг (летом, берег Баренцева моря – Териберка), пешие туристские походы в горы Хибины (весна, лето, осень, зима), рыбалка, туры на снегоходах, морские туры к местам обитания китов; развивается экологический и этнографический туризм. Новый вид туризма – охотники за Северным сиянием, - появившийся на Кольском полуострове с прошлого года, очень популярен среди туристов из Китайской Народной Республики, количество которых в регионе заметно возросло за последние три года. По данным регионального правительства в 2013 году Кольский полуостров посетило 167 туристов из КНР, а в 2016 году более 6 тысяч. По последним подсчётам, в Мурманск ежемесячно прилетают около тысячи гостей из КНР.

В марте 2017 года Постановлением Правительства РФ на Кольском полуострове создана территория опережающего социально-экономического развития «Кировск». Таким образом, моногород, жизнь которого связана преимущественно с крупным промышленным гигантом и градообразующим предприятием АО «Апатит», получает новый вектор развития по двум направлениям - реализация проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» и создание площадок для сервисных производств.

Проекты туристского кластера подразумевают развитие инфраструктуры, в том числе транспортной. В регионе действуют два аэропорта – Мурмаши вблизи Мурманска и Хибины вблизи Кировска, которые сегодня работают над проектами по модернизации и переоснащению инфраструктуры для приёма и обслуживания международных авиарейсов, иностранных туристов. Мурманский аэропорт обслуживает международные авиарейсы; перспектива, к которой стремится владелец аэропорта Хибины, – это международный статус аэропорта. Прямое международное сообщение позволит увеличить пассажиропоток и привлечь новых туристов на Кольский полуостров.

Мурманская таможня принимает участие в разработке и обсуждении проектов реконструкции аэропортов и, в частности, обустройства международных терминалов с целью соблюдения требований таможенного законодательства к организации процесса таможенного контроля в международных аэропортах. Таким образом, не только развитие инфраструктуры туристического кластера внутри региона, но и обновление инфраструктуры воздушных гаваней региона позволит расширить географию прямого международного сообщения, что в свою очередь увеличит пассажиропоток и мощности пограничных таможенных постов Мурманской таможни.