Мурманская область. Арктика26.03.18 10:24
Мурманская таможня синхронизировала график работы пограничных пунктов пропуска с сопредельными государствами
С 25 марта 2018 года график работы пограничных таможенных постов на российской стороне синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств – Норвегии и Финляндии в связи с переходом на летнее время.
На российско-финляндском участке сухопутной границы таможенные посты МАПП «Салла» и МАПП «Лотта», начиная с 25 марта, будут открыты ежедневно с 7.00 до 21.00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.
На российско-норвежском участке сухопутной границы таможенный пост МАПП «Борисоглебск», начиная с 25 марта , будет открыт ежедневно с 8.00 до 22.00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.
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