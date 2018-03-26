Мурманская таможня синхронизировала график работы пограничных пунктов пропуска с сопредельными государствами

С 25 марта 2018 года график работы пограничных таможенных постов на российской стороне синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств – Норвегии и Финляндии в связи с переходом на летнее время.

На российско-финляндском участке сухопутной границы таможенные посты МАПП «Салла» и МАПП «Лотта», начиная с 25 марта, будут открыты ежедневно с 7.00 до 21.00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.

На российско-норвежском участке сухопутной границы таможенный пост МАПП «Борисоглебск», начиная с 25 марта , будет открыт ежедневно с 8.00 до 22.00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.