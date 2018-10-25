Мурманская таможня встретила профессиональный праздник вместе с учащимися профильных классов

В этом году мурманские таможенники решили не как обычно встретить профессиональный праздник – Дня таможенника Российской Федерации.

В канун профессионального праздника вместо традиционного официального собрания действующие сотрудники и ветераны таможенной службы пришли в мурманский лицей № 2, где состоялись совместные мероприятия – открытие таможенного класса (10-й класс лицея), награждение таможенников, отличившихся в службе, поздравления, творческие выступления талантливых учащихся.

Среди награждаемых таможенников двое выпускников лицея. В свое время они также обучались в таможенных классах лицея, затем поступили в таможенную академию, по окончании которой поступили на службу в Мурманскую таможню. И сегодня они хороший пример для нынешнего поколения лицеистов.

В этот же день руководитель Мурманской таможни Олег Макарский в торжественной обстановке вручил десятиклассникам – ученикам профильного таможенного класса - специальные шевроны, которые они будут носить на рукаве костюмов до получения таможенной формы, и Кодекс этики должностных лиц таможенных органов.

А вот одиннадцатиклассники уже ежедневно приходят в учебные классы в форменной таможенной одежде, которую месяц назад они получили в торжественной обстановке в стенах Мурманской таможни. Как подметили преподаватели, ребята и девушки гордятся формой, им нравится внешним видом выделяться в школе. И в этот праздничный день они наряду с настоящими таможенниками будут в форме.

Традиции взаимодействие лицея и таможенного органа, заложенные более пятнадцати лет назад, продолжаются и развиваются не только в буднях, но и в праздники.