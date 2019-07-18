Мурманская ТЭЦ банкротит Светлану Макарову

ПАО Мурманская ТЭЦ в конце июня подала в суд заявление о признании гражданки Макаровой банкротом.

Согласно сведениям из банка данных исполнительных производств за Светланой Макаровой числится задолженность в размере порядка 2,5 миллиона рублей ущерба, причинённого преступлением, что позволяет сделать вывод, что свои требования по делу о банкротстве ТЭЦ, скорее всего, основывает непогашенной задолженности по уголовному делу в отношении Макаровой, пишет sud51.com.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления и о введении процедуры банкротства в отношении должника назначено на 8 августа.