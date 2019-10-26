Мурманская ТЭЦ и служба судебных приставов искали должников на парковке супермаркета

ПАО «Мурманская ТЭЦ» и служба судебных приставов Первомайского округа города Мурманска провели рейд в отношении неплательщиков - жителей, накопивших задолженность за отопление и горячую воду.

Рейд прошёл на парковке одного из крупных супермаркетов с использованием специального приложения «Мобильный розыск». Приложение позволяет оперативно получать информацию о наличии исполнительных производств и общей сумме задолженности по госномеру транспортного средства владельца-должника.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» проводит активную работу по взысканию задолженности с физических лиц. Ежемесячно теплоснабжающее предприятие направляет более 700 исковых заявлений в суд.

- Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и не имеющие возможности погасить всю сумму долга сразу, могут обратиться за заключением соглашения о рассрочке платежа до получения иска. Тем самым должник не рискует остаться без имущества, - пояснил начальник юридического отдела ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Тропин.

В свою очередь задолженность потребителей напрямую влияет на надежность и бесперебойность теплоснабжения.