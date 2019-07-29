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Мурманская область. Арктика29.07.19 08:00

Мурманске прошло рабочее совещание по вопросам социальной пенсии для коренных малочисленных народов Севера

На базе Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области состоялось рабочее совещание по вопросам реализации права коренных малочисленных народов Севера на социальную пенсию по старости.

Ранее ситуация с реализацией права предоставления социальной пенсии по старости для представителей коренных малочисленных народов Севера была рассмотрена на выездном заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области в с. Ёна Ковдорского района 30 мая текущего года. В настоящий момент воспользоваться правом на социальную пенсию по старости могут саамы, проживающие в Ловозерском и Кольском районах, в населенном пункте Ёнский Ковдорского района. Советом представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области выработан алгоритм действий по решению вопроса о включении в перечень малочисленных народов Севера и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1049 в части включения в данный перечень Городского округа Ковдорский и Терский районы полностью.

В целях проработки вопросов, касающихся выхода с предложением по внесению изменений в постановление правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов традиционного проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости», в работе совещания приняли участие представители отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области, Министерств по внутренней политике и массовым коммуникациям, социального развития, юстиции Мурманской области, муниципального казённого учреждения Управление Енского сельского территориального округа Ковдорского района, государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера», саамской общественности.

 

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