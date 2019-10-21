Мурманске состоялся концерт к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил РФ – ансамбль песни и пляски Северного флота – выступил на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в городе-герое Мурманске. Концерт был приурочен к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Программа была открыта театрализованным прологом в исполнении творческих коллективов Дворца культуры.

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота продемонстрировал зрителям свои лучшие номера. Стоит отметить, что в них были задействованы и воспитанники детской студии ансамбля.

С помощью хореографии, вокала, музыки и актёрского мастерства артисты рассказали, что происходило в годы Великой Отечественной войны на Крайнем Севере.

На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, их близкие, волонтеры Победы, кадеты, школьники и студенты.

Ансамбль песни и пляски был сформирован на Северном флоте в 1940 году из восьми участников художественной самодеятельности на базе Дома офицеров в городе Полярный. В военные годы коллектив выезжал на передовую. Во время фронтовых поездок его артистические бригады дали больше трех тысяч концертов.