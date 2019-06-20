Мурманск–Гронинген - дружба, проверенная временем

В Мурманске проходят праздничные мероприятия, посвященные 30-летию побратимских связей между заполярной столицей и нидерландским Гронингеном. По этому случаю в гостинично-деловом центре «Арктика» состоялось пленарное заседание «Мурманск – Гронинген. История. Вызовы. Возможности».

– Гронинген – наш старый и надёжный друг, мы очень рады видеть делегацию этого замечательного города у нас в гостях, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Уверена, что результатом наших встреч, станет ещё более тесное и плодотворное сотрудничество между городами.

В рамках мероприятия обсудили перспективы сотрудничества в области туризма, культуры и спорта.

– По итогам сегодняшней встречи, мы надеемся заручиться поддержкой наших иностранных коллег, чтобы развивать самые разные виды спорта, популярные в обеих странах, – отметила председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева.

Важной частью программы международной встречи, стало посещение выставки детских рисунков «Какой я себе представляю Голландию». Лучшие работы были отмечены памятными призами и подарками.

Также представители Мурманска и Гронингена внесли свою лепту в озеленение столицы Заполярья. Теперь сквер городов-побратимов украшают «деревья дружбы», которые будут живым напоминаем крепкой связи двух городов.

Итогом дня стала совместная поездка делегации из Гронингена и принимающей стороны на городском троллейбусе, специально оформленном АО «Электротранспорт» к юбилею побратимских связей двух стран.