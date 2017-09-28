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Мурманская область. Арктика28.09.17 11:31

Мурманские активисты «Молодёжки ОНФ» выступили с инициативой создания аудиокниги с рассказами ветерана войны

С автором «Невыдуманных историй» Павлом Николаевичем Лосновым общественники встретились в городской организации Ветеранов войны и военной службы. Несмотря на возраст – ветерану 91 год – в расписании кадрового офицера, полковника в отставке – почти нет свободного времени. Однако на встречу с молодыми активистами он пришёл на час раньше – чтобы подготовиться, ведь именно от них зависит то, какой запомнится история будущим поколениям. «Невыдуманные истории» - трагические и смешные зарисовки из жизни ветерана: о военном времени, о встречах с известными военачальниками Ворошиловым, Жуковым, Куркоткиным, о людях, которые его окружали.

«Региональное отделение ОНФ в Мурманской области ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и восстановлению исторического наследия. Это и «уроки мужества», и сохранение памятников и обелисков, и поиск останков погибших в ходе боев. С Павлом Николаевичем Лосновым мы познакомились почти 2 года назад, тогда он и подарил мне книгу. Рассказы читала запоем, идея записать их в аудиоформате родилась сразу же. Тогда не сложилось, но сейчас, уверена, все получится. Мы хотим прочесть «Невыдуманные истории» разными голосами – артистов, общественных деятелей, учителей, врачей, студентов, пенсионеров – и начать, конечно же, с самого автора. Рассказы можно будет прослушать как в уже записанном варианте, так и в радийном эфире – предварительная договоренность с коллегами уже достигнута», - сказала активист «Молодежки ОНФ» в Мурманской области Алина Васенева. 

Среди других проектов мурманских активистов «Молодёжки ОНФ» - фотосессии для людей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением профессиональных и начинающих фотографов и визажистов, проведение тренингов по спортивной психологии, ряд мероприятий по экологической и патриотической тематике.

«Город Мурманск – город-герой. Но, к сожалению, далеко не все его жители знают о земляках-героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы многие улицы Мурманска. В перспективе мы хотим провести лекции для школьников и студентов заполярного центра, чтобы рассказать им о подвигах героев Кольского края. Далее – с инициативной группой из обучающихся собрать и подготовить материал для баннеров – найти фотографии, написать краткие справки о биографии, а макеты баннеров впоследствии распечатать и разместить на фасадах домов. На торжественную церемонию, конечно же, пригласим ветеранов, первых лиц Мурманска, школьников и студентов. И в случае успешной реализации повторим этот опыт в других городах региона», - резюмировала Васенева.

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