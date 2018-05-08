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Мурманская область. Арктика08.05.18 15:59

Мурманские активисты Народного фронта открыли сезон субботников

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области совместно с сотрудниками порта провели субботник, очистив от мусора сквер Портовиков и прилегающую к нему территорию набережной морского вокзала. Даже в холодные дни это уютное место с видом на залив и пришвартованные суда пользуется популярностью у горожан и гостей заполярного центра, а с наступлением тепла посетители заглядывают сюда даже ночью. Вот только не все они оставляют после себя чистоту.

«В Мурманскую область весна приходит с опозданием: где-то уже начался купальный сезон, а у нас еще тает снег. Поэтому, когда наконец устанавливается солнечная погода, хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Тем более занимаясь важным и полезным делом. Этой экологической акцией мы открываем череду субботников, в которых будут принимать участие активисты ОНФ в рамках проекта «Генеральная уборка». Сегодня нам удалось привлечь к очистке нашего города около 30 человек», – отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Итог двухчасовой уборки – 53 мешка мусора. Все они после окончания субботника были вывезены на территорию санкционированной городской свалки.

«Такие экологические акции не особенно трудозатратны, но столь необходимы для сохранения экологии нашего города. Проконтролировать каждого, куда он выбрасывает мусор, невозможно, зато возможно сделать территорию чище. Сегодня общими силами собрали листву, подмели дорожки, освободили урны, упаковали отходы. Результат говорит сам за себя. Мы приглашаем всех граждан последовать нашему примеру и присоединиться к уборке улиц и парков или инициировать свой субботник. Тем более что 2018 г. объявлен президентом Годом добровольца и волонтера. Так что будем рады всем неравнодушным горожанам», – поделился впечатлениями активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин.

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