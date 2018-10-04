Мурманские активисты ОНФ добились отмены решения о закрытии филиала Кандалакшской ЦРБ в Зеленоборском

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области добились отмены решения о закрытии филиала Кандалакшской ЦРБ в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района: общественники поддержали местных жителей, записавших видеообращение к Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой помочь защитить их права.

«В то время, как права жителей населенных пунктов, расположенных, в том числе, в отдаленных местностях, в части обеспечения оптимальной доступности медико-санитарной помощи закреплены указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 07.05.2018 г., в действительности мы столкнулись с тем, как они едва не оказались грубо нарушены. В Зеленоборском проживают более 6 тысяч человек, и филиал Кандалакшской ЦРБ – единственная клиника в этой местности, обслуживающая, в том числе, села Княжая Губа и Ковда, железнодорожную станцию Жемчужная, н. п. Лесозаводский и Пояконда. Помимо неё получить медицинскую помощь можно только в Кандалакше, проехав почти 60 километров», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Общественники незамедлительно отреагировали на ситуацию и инициировали встречу с жителями посёлка и персоналом больницы, на которой также присутствовали представители министерства здравоохранения Мурманской области, органов местной власти и уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов. Холл медицинского учреждения едва смог вместить всех желающих сохранить единственную в поселке больницу. А те, кто не смог прийти, следили за происходящим посредством социальных сетей.

«Решение о закрытии филиала, включающего, в том числе, терапевтическое отделение, рентген-кабинет, зубопротезный физио- и массажный кабинеты, изначально показалось нам непонятным и необоснованным. К тому же речь шла о сокращении нескольких десятков специалистов. В результате инициированной нами двухчасовой встречи было принято решение в пользу сохранения в Зеленоборском медицинского учреждения и его персонала в полном составе. Кроме того, сотрудники больницы жаловались на отсутствие ряда лекарств и продуктов питания, а также перебои с их поступлением. Власти региона отреагировали на проблему: министерству здравоохранения Мурманской области дано поручение в срочном порядке решить вопрос. Выражаю благодарность всем, кто за столь короткий срок помог разобраться в ситуации. Активисты ОНФ пока не снимают объект с контроля», - резюмировал Сахневич.