В Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗСЦентр Мурманска отдают под праздник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.10.18 07:20

Мурманские активисты ОНФ добились отмены решения о закрытии филиала Кандалакшской ЦРБ в Зеленоборском

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области добились отмены решения о закрытии филиала Кандалакшской ЦРБ в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района: общественники поддержали местных жителей, записавших видеообращение к Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой помочь защитить их права.

«В то время, как права жителей населенных пунктов, расположенных, в том числе, в отдаленных местностях, в части обеспечения оптимальной доступности медико-санитарной помощи закреплены указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 07.05.2018 г., в действительности мы столкнулись с тем, как они едва не оказались грубо нарушены. В Зеленоборском проживают более 6 тысяч человек, и филиал Кандалакшской ЦРБ – единственная клиника в этой местности, обслуживающая, в том числе, села Княжая Губа и Ковда, железнодорожную станцию Жемчужная, н. п. Лесозаводский и Пояконда. Помимо неё получить медицинскую помощь можно только в Кандалакше, проехав почти 60 километров», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Общественники незамедлительно отреагировали на ситуацию и инициировали встречу с жителями посёлка и персоналом больницы, на которой также присутствовали представители министерства здравоохранения Мурманской области, органов местной власти и уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов. Холл медицинского учреждения едва смог вместить всех желающих сохранить единственную в поселке больницу. А те, кто не смог прийти, следили за происходящим посредством социальных сетей.

«Решение о закрытии филиала, включающего, в том числе, терапевтическое отделение, рентген-кабинет, зубопротезный физио- и массажный кабинеты, изначально показалось нам непонятным и необоснованным. К тому же речь шла о сокращении нескольких десятков специалистов. В результате инициированной нами двухчасовой встречи было принято решение в пользу сохранения в Зеленоборском медицинского учреждения и его персонала в полном составе. Кроме того, сотрудники больницы жаловались на отсутствие ряда лекарств и продуктов питания, а также перебои с их поступлением. Власти региона отреагировали на проблему: министерству здравоохранения Мурманской области дано поручение в срочном порядке решить вопрос. Выражаю благодарность всем, кто за столь короткий срок помог разобраться в ситуации. Активисты ОНФ пока не снимают объект с контроля», - резюмировал Сахневич. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Наталия
04.10.18 02:54
Пишите лучше сразу Папе Римскому. Как же заколебало уже это Норебо своими проблемами, везде это Норебо.
Комментарий к новости:О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам
Просто интересно
04.10.18 00:12
Орлов уже купил А-ТВ или в процессе? Такие обыски идут при любом возбужденном уголовном деле. Что то не видно журналистов А-ТВ, защищающих небольшие коллективы во время подобных мероприятий. Лучше бы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Паша
03.10.18 23:36
Смешно. Суд в Лондоне и МВД заодно? Кто же в таком случае поверит, что наши силовики не шпионы и не сливают информацию англичанам?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире09:30«Ясмин». Художественный сериал, 22 серия (16+)10:15«Ясмин». Художественный сериал, 23 серия (16+)11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 51 копейку, доллара - на 20 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 279 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика