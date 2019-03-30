Мурманские активисты ОНФ добиваются восстановления качественного горячего водоснабжения в Кировске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились в Государственную жилищную инспекцию региона с просьбой проверить качество горячей воды в Кировске. О её несоответствии требованиям СанПиН общественникам рассказали жители города. По их словам, вода имеет резкий неприятный запах и грязно-коричневый цвет.

«Горячая вода, поступающая к потребителю должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих её безопасность, а также санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к питьевой воде. В связи с чем мы попросили ГЖИ Мурманской области проверить их соблюдение в городе Кировске и в случае обнаружения нарушений принять меры по восстановлению и дальнейшему обеспечению постоянного соответствия состава и качества горячей воды, подаваемой в жилые помещения многоквартирных домов, требованиям законодательства РФ», - прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Проблему качества воды в жилых домах Мурманской области ОНФ поднимал и ранее. В 2016 году активисты отстаивали интересы жильцов квартиры №43 дома №12 по улице Школьная поселка Сафоново ЗАТО Североморск. Общественники добивались перерасчета за некачественное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению и устранения нарушений по несоответствию состава и свойств воды, поступавшей в квартиры МКД, требованиям СанПиН. В результате обращения активистов ОНФ в ГЖИ региона и территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в отношении ресурсоснабжающей организации, осуществляющей подогрев воды, было возбуждено административное производство. Удалось добиться и перерасчёта – его сумма составила 17850 рублей.