Мурманские активисты ОНФ настаивают на сохранении филиала Кандалакшской ЦРБ в посёлке Зеленоборский

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области настаивают на сохранении филиала Кандалакшской ЦРБ в городском поселении Зеленоборский Кандалакшского района: общественники поддержали местных жителей, записавших видеообращение к президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой помочь защитить их права. В населенном пункте площадью около 2 тысяч кв. км проживают более 6 тысяч человек. Зеленоборский филиал больницы – единственная клиника в этой местности, обслуживающая, в том числе, села Княжая Губа и Ковда, железнодорожную станцию Жемчужная, н. п. Лесозаводский и Пояконда. Помимо неё получить медицинскую помощь можно только в Кандалакше, проехав почти 60 километров .

«Речь идёт о закрытии терапевтического отделения, рентген-кабинета, зубопротезного физио- и массажного кабинетов. По словам местных жителей, работу потеряют несколько десятков человек. Мы говорим о необходимости сокращения оттока граждан с территории Мурманской области (ежегодно регион покидает несколько тысяч северян), а вместо этого создаем для них практически невыносимые условия. Кроме того, ОНФ неоднократно предлагал проводить общественные слушания при любой реорганизации медицинских учреждений, и в декабре 2017 года соответствующий законопроект, наконец, был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Согласно ему, если речь идёт о закрытии единственного в населенном пункте медучреждения, в ходе общественных слушаний обязательно должно учитываться мнение местных жителей. Однако в поселке Зеленоборский это требование выполнено не было», - прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Власти городского поселения Зеленоборский информацию о сокращение мед. персонала подтвердили. Сложившуюся ситуацию общественники считают недопустимой.

«Права жителей населенных пунктов, расположенных, в том числе, в отдаленных местностях, в части обеспечения оптимальной доступности медико-санитарной помощи закреплены указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 07.05.2018 г. В понедельник по инициативе Общероссийского народного фронта в Зеленоборском состоится рабочая встреча, в которой помимо наших экспертов примут участие представители министерства здравоохранения Мурманской области, органов местной власти и непосредственно жители поселка. В ходе встрече мы намерены добиться принятия конструктивного решения о дальнейшей судьбе зеленоборского филиала Кандалакшской больницы», - резюмировал Сахневич.