Мурманские активисты ОНФ обеспокоены качеством пребывания в инфекционном отделении детской больницы

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обеспокоены качеством пребывания в инфекционном отделении мурманской детской клинической больницы.

К общественникам обратились родители маленьких пациентов. По их словам, в палатах учреждения, несмотря на условия полярного дня, когда солнце не опускается за горизонт даже ночью, отсутствуют шторы. В связи с этим малыши плохо отдыхают, в то время как здоровый сон жизненно необходим им для выздоровления. Родители жалуются: в палатах душно, особенно в тёплые дни, хотя все окна открыты настежь, детей приходится раздевать, и любой сквозняк может усугубить ситуацию. Но самое неприятное, говорят мамы, это отсутствие занавесок на окнах. О плотных шторах или жалюзи даже говорить не приходится. Чтобы обеспечить крохам хотя бы минимальный комфорт, мамы занавешивают кроватки простынями.

Ещё одна проблема – строительный мусор, оставшийся после ремонтных работ, раскиданный по периметру здания медицинского учреждения. Такие пейзажи не только портят настроение, но и вряд ли способствуют скорейшему выздоровлению.

«В соседнем здании находится наркологический диспансер, и окна палат, где лежат дети и их мамы, выходят прямо на него. Ощущение, что ты находишься в аквариуме. Конечно, это крайне некомфортно. К тому же из-за отсутствия занавесок в помещениях всегда светло – и днём, и ночью. Как следствие, у детей возникают проблемы со сном, в котором они так нуждаются. Многие долго не могут уснуть, постоянно плачут. Мы живём в особенном регионе, и отсутствие штор выглядит как равнодушие по отношению к пациентам. Региональным отделением ОНФ направлено обращение в адрес Министерства здравоохранения Мурманской области с просьбой оказать содействие в решении поднятых родителями юных пациентов проблем. Мы продолжим держать ситуацию под контролем», - прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.