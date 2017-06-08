Мурманские активисты ОНФ обнаружили опасную свалку вблизи автосервиса

Проведенное общественниками расследование показало: среди источников загрязнений – отходы автосервиса, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул. Свердлова, 51. Не стесняясь клиентов, сотрудники грузили в тачку отходы, в том числе и химические, окурки, ветошь и сбрасывали в протекающую буквально в четырёх метрах реку. Надо сказать, что Роста – единственная река в черте Мурманска. Впадающая в Кольский залив, когда-то она была полноводной, здесь ловили форель, кумжу, купались и плавали на лодках. Однако последние десять лет вместе с ручьем Варничным Роста считается одной из самых загрязненных рек на Кольском полуострове, демонстрируя критические показатели концентрации меди, никеля и нефтепродуктов. Поразил активистов и другой факт: в паре метров от ангара автосервиса – самодельная каменная оградка и деревянная доска, имитирующая могильную плиту, сконструированные явно на месте захоронения домашнего любимца.

«По факту всего увиденного мы направили письма в прокуратуру области, Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов и экологии области, поставили в известность главу муниципального образования. Сам объект будет нанесен на интерактивную карту свалок. Немудрено, что река который год считается самой грязной в Заполярье, если обращаются с ней таким образом», - прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

Ручей Варничный – второй в списке самых грязных в Заполярье – также попал в центр внимания активистов Народного фронта. Старожилы рассказывают: в середине прошлого века из Кольского залива сюда заходила сёмга. Те времена остались в прошлом, а ведь это место могло бы стать великолепным парком. Первым делом общественники намерены определить источник загрязнений. Возможно, в будущем здесь удастся установить очистные сооружения.

«В Год экологии мы должны принять все меры для того, чтобы благоустроить наш город, чтобы он был чистым. Исторический ручей необходимо привести в порядок. И даже если семгу мы сюда не вернем, здесь хотя бы будет приятно находиться», - сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Юрий Назаров.