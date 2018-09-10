Мурманские активисты ОНФ обратились к властям региона с просьбой привести в порядок остановки в городе Коле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились к министру транспорта региона и руководителю ГОКУ «Мурмансавтодор» с просьбой навести порядок на остановочных комплексах в городе Коле. Ранее в региональное отделение ОНФ поступило обращение, в котором жители одного из исторических центров региона прислали фотографии состояния остановок в данном населенном пункте. При выезде на место активисты Народного фронта убедились, в насколько ненормативном состоянии они находятся.

«Грязь, переполненные урны, надписи, сломанные бордюры – вот что мы видим в Коле. Из года в год люди просят сделать новые современные остановочные комплексы, ведь у нас почти восемь месяцев зима – а это холода, метели и снегопады. Но ничего не меняется», – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Ольга Яковлева.

В 2017 г. жители города получили официальный ответ на сайте Мурманскавтодора в виртуальной приемной (сейчас этот раздел не работает), что в «летний период уборка мусора на автобусных остановках по проспекту Миронова в Коле (автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кола – Мурмаши) выполняется ежедневно, семь раз в неделю. Отделом технического надзора Мурманскавтодора усилен контроль санитарного состояния данных автобусных остановок с выдачей предписаний об устранении выявленных нарушений». Однако активисты ОНФ убедились, что это не соответствует действительности.

«Мы уже один раз обращались ГОКУ «Мурманскавтодор» по поводу установки нового павильона в Коле вместо старого, который снесли, забыв другой поставить. Наше обращение услышали, новый павильон возвели. Но до сих пор не заасфальтировали посадочную площадку, а скоро придет зима. Поэтому мы просим все-таки и площадку сделать и за санитарным состоянием следить», – отметила Яковлева.

Общественники будут держать эту ситуацию под контролем и намерены проверить состояние других остановочных комплексов в области.