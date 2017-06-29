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Мурманская область. Арктика29.06.17 13:20

Мурманские активисты ОНФ обсудили вопрос сохранения «зелёного щита» вокруг Мурманска

Представители Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели экспертное совещание с участием экологов и экспертов в сфере кадастра и лесного хозяйства. Основными его темами стали определение границ лесопарковых территорий вокруг Мурманска и включение их в лесопарковый защитный пояс (так называемый «зелёный щит»). Возможность его появления в регионах появилась после вступления в силу с 1 января 2017 г. федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов».

В ходе встречи было установлено: зелёные и лесопарковые территории есть вокруг всех муниципалитетов региона, в том числе Мурманска. Они входят в состав городского лесничества, границы которого были утверждены в 2013 г. Все земли стоят на кадастровом учёте. Активисты народного фронта выяснили: заполярный административный центр окружают зелёные и лесопарковые зоны, а также заповедник, правила поведения в которых регламентирует федеральный закон. Так, в лесопарковых и зелёных зонах запрещается использовать токсичные препараты для охраны и защиты леса, вести сельское хозяйство, охоту, капитальное строительство, разрабатывать месторождения полезных ископаемых.

Как сообщили общественникам специалисты, леса Мурманской области по целевому назначению подразделяются на защитные (63,8%) и эксплуатационные (36,2%). Лесной фонд Заполярья отнесён к зоне средней и сильной лесопатологической угрозы: в 2009 г. работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проведены на площади в 30 га, в целом до 2018 г. будет очищена площадь в 300 га. Территорию в шесть раз больше планируют освободить от захламленности. Общественники намерены оказать помощь экологам в проведении этих работ.

«В условиях современной экологии сохранение и охрана лесных массивов имеют огромное значение. Именно они дают нам возможность дышать чистым, здоровым воздухом. Мы продолжаем держать на контроле правомерность вырубок леса на территории Мурманской области: до конца лета нами запланирован ряд рейдов, направленных на их выявление и привлечение виновных лиц к ответственности», – сказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Иван Авдеев.

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