Мурманские активисты ОНФ осмотрели участки, отмеченные на карте «убитых» дорог

Рейды по проверке состояния дорог общественники проводят регулярно, особое внимание уделяется объектам, нанесенным на карту «убитых» дорог. В этот раз активисты ОНФ посетили участок улицы Траловая, ведущий к Храму Преподобного Трифона Печенгского. Во время службы и православных праздников он собирает большое количество прихожан, в том числе иностранцев, но проехать им зачастую оказывается непросто. Проведенная активистами проверка показала, что дорожное полотно абсолютно не соответствует требованиям, предъявляемым государственными стандартами, а движение по нему не только некомфортно, но и небезопасно.

«В рамках работы, проведенной ранее, мы уже обращались в администрацию Мурманска с просьбой держать эту ситуацию под контролем. Пока конструктивных результатов мы не увидели, ремонт покрытия с применением горячих асфальтобетонных смесей обещали выполнить в третьем квартале этого года. Немного времени еще есть. Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет решен», - сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.

Далее проверяющие посетили ряд центральных улиц заполярного центра. Недоумение общественников вызвало состояние тротуара возле дома № 72 по проспекту Ленина. Частичный обвал асфальта привел к образованию полутораметровой ямы, в которой без труда мог поместиться невысокий человек. Между тем, рядом находится два образовательных учреждения. И хотя предупреждающий знак возле ямы поставили, участок не был обнесен оградительными лентами, и представлял серьёзную опасность.