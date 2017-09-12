Мурманские активисты ОНФ осмотрели участки, отмеченные на карте «убитых» дорог
Рейды по проверке состояния дорог общественники проводят регулярно, особое внимание уделяется объектам, нанесенным на карту «убитых» дорог. В этот раз активисты ОНФ посетили участок улицы Траловая, ведущий к Храму Преподобного Трифона Печенгского. Во время службы и православных праздников он собирает большое количество прихожан, в том числе иностранцев, но проехать им зачастую оказывается непросто. Проведенная активистами проверка показала, что дорожное полотно абсолютно не соответствует требованиям, предъявляемым государственными стандартами, а движение по нему не только некомфортно, но и небезопасно.
«В рамках работы, проведенной ранее, мы уже обращались в администрацию Мурманска с просьбой держать эту ситуацию под контролем. Пока конструктивных результатов мы не увидели, ремонт покрытия с применением горячих асфальтобетонных смесей обещали выполнить в третьем квартале этого года. Немного времени еще есть. Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет решен», - сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.
Далее проверяющие посетили ряд центральных улиц заполярного центра. Недоумение общественников вызвало состояние тротуара возле дома № 72 по проспекту Ленина. Частичный обвал асфальта привел к образованию полутораметровой ямы, в которой без труда мог поместиться невысокий человек. Между тем, рядом находится два образовательных учреждения. И хотя предупреждающий знак возле ямы поставили, участок не был обнесен оградительными лентами, и представлял серьёзную опасность.
«Нами было направлено обращение в администрацию Мурманска с просьбой принять меры по устранению этого нарушения – реакция последовала незамедлительно, яму уже заасфальтировали. Также мы запросили информацию о подрядчике – с ним будет проведена претензионная работа, поскольку состояние асфальта на момент проверки говорило о том, что он был уложен буквально на днях. Рейды по дорогам Мурманской области будут продолжаться. Напомню, какие участки попадут в планы ремонта – во многом зависит от самих автомобилистов. Заходите на сайт www.dorogi-onf.ru и отмечайте те дороги, которые важны для вас. Конкретные результаты мы получим, только объединив наши усилия. Сегодня на карту «убитых» дорог нанесено 164 объекта, расположенные на территории Мурманской области, общей протяженностью более