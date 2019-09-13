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Мурманская область. Арктика13.09.19 10:13

Мурманские активисты ОНФ попросили власти убрать несанкционированную свалку на территории бывшего завода

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области направили обращение в администрацию Кольского района с просьбой привести в порядок территорию бывшего деревообрабатывающего завода и убрать накопившуюся свалку. Ранее общественники обращались в администрацию городского поселения Мурмаши с просьбой ограничить свободный доступ к заброшенным объектам на территории этого населенного пункта. О том, что такие места опасны, в том числе для детей, не раз говорили и граждане, обращавшиеся в ОНФ.

В частности, речь идёт о старых складах на Туломском шоссе, куда сегодня может беспрепятственно проникнуть любой желающий. Находятся они в собственности ЗАО «Севертрансстрой», и когда-то это была база снабжения крупной строительной компании. В ответном письме в ОНФ администрация городского поселения Мурмаши Кольского района пояснила: с 2017 г. в адрес организации неоднократно направлялись письма. В них говорилось о том, что здания после прекращения эксплуатации находятся в плохом состоянии, пожароопасны и превратились в несанкционированные свалки. Власти предлагали собственнику принять меры, чтобы ограничить свободный доступ на объекты, законсервировать их или вообще снести. Но ответов не было. В 2012 г. ЗАО «Севертрансстрой» было признано банкротом. Теперь конкурсный управляющий назначил торги на имущество предприятия, в том числе упомянутые склады на Туломском шоссе.

В администрации Мурмашей дали пояснение по еще одному заброшенному объекту. Это бывший деревообрабатывающий завод, попасть на территорию которого сегодня тоже не составляет никакого труда. Собственником земельных участков этого предприятия является муниципальное образование Кольский район Мурманской области.

«От былого производства здесь почти ничего не осталось. На его месте давно образовалась свалка, которую необходимо ликвидировать. В адрес правообладателя, то есть администрации Кольского района, мы направили письмо с просьбой принять меры – привести территорию в надлежащее состояние и убрать накопившиеся отходы. Будем держать ситуацию на контроле, пока участок не примет надлежащий вид», – прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Игорь Александров.

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