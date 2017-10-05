Мурманские активисты ОНФ презентовали проект по созданию доступной среды на территории природного заказника

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области на встрече с представителями регионального министерства природных ресурсов и экологии и мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказали о создании комплекса инфраструктурных сооружений на территории государственного природного заказника «Сейдъявврь». Основная цель регионального проекта ОНФ «Природа для каждого» – создание доступной туристической среды для всех граждан, вне зависимости от возраста и физических возможностей.

Активисты ОНФ подвели первые итоги проделанной работы. В ходе реализации проекта было проведено несколько экспедиций на территорию государственного природного заказника «Сейдъявврь», по результатам которых эксперты Народного фронта разработали рекомендации по благоустройству территории для людей с ограничениями по здоровью. Их впоследствии успешно реализовали.

В результате проведения работ на участке от причала «Мотка» до Сейдозера в районе причала появилась тропиночная сеть из деревянных настилов, крытая беседка для того, чтобы туристы могли укрываться от дождя и ветра, а на некоторых участках от причала до озера были установлены мостки, закрывающие ручьи и болотистые места. Общественники рассказали о том, что недавно по обустроенному маршруту уже прошла группа туристов разного возраста с разными физическими возможностями. Каждый из них оценил маршрут и оставил отзывы, которые легли в основу заключения о выполненных работах по благоустройству.

«Важным пунктом реализации этого проекта было заключение специалиста по доступной среде о том, какая категория людей может посещать данный маршрут, учитывая сложность доставки на удаленную территорию (доставка на лодках). В дальнейшем мы планируем провести оценку, выслушать рекомендации экспертов и, соответственно, принять решение – в каком направлении двигаться дальше, и какие участки еще будут оборудованы в рамках проекта ОНФ «Природа для каждого»: обустройство комплекса инфраструктурных сооружений на территории государственного природного заказника «Сейдъявврь», – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области, председатель мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы Светлана Принцева.