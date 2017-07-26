Мурманские активисты ОНФ приняли участие в мероприятиях по формированию комфортной городской среды в Апатитах

Представители Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели встречи с властями и жителями города Апатиты по вопросам, касающимся создания комфортной городской среды. Выяснилось, что о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» большинство горожан знают, но не многие проинформированы о том, какие именно объекты в Апатитах будут благоустроены.

В программу на 2017 год вошли шесть дворов: на улице Бредова, 32 и 34, улице Дзержинского, 31, улице Строителей, 103, улице Фестивальной, 18, улице Сидоренко, 14, и одна территория общего пользования – парк на улице Пушкина, по которому в отдел архитектуры и градостроительства поступило сразу несколько предложений. В частности, установить систему видеонаблюдения для поддержания общественного порядка, вход со стороны школы № 10 сделать наклонным, отказавшись от лестниц, проложить новые дорожки, перенести фонарь и другие. Дизайн-проекты благоустройства дворов выложены на сайте муниципалитета. Но, несмотря на соблюдение сроков, вопросы к местным властям у общественников все же были.

«В целом на встрече с администрацией Апатитов было достигнуто понимание в части реализации правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды». Обеспокоенность вызывают сроки приема документов для включения в список объектов на 2018 г. – они слишком короткие и попадают на отпускной период. Надеемся, что эта ситуация будет исправлена, и мнение большинства жителей Апатитов будет учтено при формировании новой программы», – сказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Мурманской области Артем Марышев.

Кто выступит подрядчиком, станет известно совсем скоро. Представители администрации города сообщили активистам ОНФ о том, что ход ремонта на протяжении всего процесса будет контролироваться. Заявки на участие в программе по благоустройству на 2018-2022 гг. принимаются до 1 августа 2017 г.

В ходе встречи с жителями Апатитов активисты ОНФ рассказали и о других проектах Общероссийского народного фронта и вручили гражданам информационные листовки. О ходе реализации проектов Народного фронта общественники говорили и с представителями местной администрации. Там подчеркнули: работа ведется ежедневно, сайты «Интерактивная карта свалок» и «Карта убитых дорог» просматриваются регулярно. В подтверждение они привели конкретные результаты: из отмеченных на ресурсе 36 участков половина уже отремонтирована, часть находится в процессе ремонта. Общественники рекомендовали разработать информационные памятки и наладить взаимодействие с местными СМИ с целью эффективного информирования населения о реализуемых в муниципалитете проектах.