Мурманские активисты ОНФ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Великой Победе

В преддверии Дня Великой Победы активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта организовали и провели для студентов спортивного колледжа Мончегорска урок мужества «Это нужно живым».



Различные патриотические мероприятия, направленные на воспитание в современной молодежи уважения к российской армии и любви к Родине, общественники проводят регулярно. Завершилось мероприятие флешмобом «Катюша»: участники хором исполнили всенародно любимую песню, слова которой, как оказалось, помнили наизусть не только педагоги, но и студенты.



«Дети тянутся к знаниям об истории тех страшных лет, а получить их из уст людей, которые были свидетелями войны, - поистине бесценно, ведь с каждым годом ветеранов становится все меньше. Помнить и чтить великий подвиг героев, павших в боях сражений - наш долг. И наша святая обязанность передавать знания о нем из поколения в поколение», - сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.



Еще один патриотический урок активисты ОНФ провели в музее «Дети войны» города металлургов. Общественники рассказали юным гостям из мончегорского детского дома о детских домах, которые работали во время Великой Отечественной войны. Многие воспитанники продолжали находиться в них и по окончании войны, а их родителям удавалось отыскать потерянных дочерей и сыновей лишь спустя много лет. Одной из особенностей мероприятия стало присутствие на нем детей самого разного возраста.



Незадолго до праздничных торжеств активные мамы из общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» под руководством члена регионального штаба ОНФ Оксаны Кошевич провели мастер-класс по изготовлению тематических брошей. Поделиться своим мастерством и научиться новому виду творчества - технике канзаши - собрались 8 рукодельниц. Дело особенно спорилось под песни военных лет. В итоге каждая мастерица успела сделать по 2 броши для себя и знакомых.