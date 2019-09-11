Мурманские активисты ОНФ призвали власти активнее бороться с несанкционированными свалками

Активисты ОНФ Мурманской области направили избранному на недавних выборах губернатору письмо и попросили активизировать работу по уборке свалок. По мнению общественников и жителей, которые активно пользуются интерактивной картой свалок ОНФ, власти на местах недостаточно заботятся об экологической ситуации и выполнении майского указа президента в этой сфере.

«После обращений жителей региона на карту попали 146 проблемных объектов, из них убраны 79. Сейчас ведётся ликвидация четырёх. Но ещё остаются 63 свалки, по уборке которых нет никакой информации. В июне мы направили письма во все муниципалитеты региона и региональное Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой активизировать такую работу. Но в 2019 году, согласно полученным ответам, убрано всего семь свалок», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Активисты ОНФ обратили внимание руководителя региона, что, судя по ответам из ряда муниципалитетов, о свалках там знают, но никаких мер не принимают. Часть глав администраций городов и посёлков свои обещания по уборке мусора до сих пор не выполнили.

«Работа по ликвидации свалок должна носить более системный характер и контролироваться региональным Министерством природных ресурсов и экологии, а также лично главами муниципальных образований. Кроме того, необходимо наладить взаимодействие с правоохранительными органами региона и не допускать возникновение новых объектов экологического бедствия», – добавил Максим Сахневич.

Активисты попросили главу региона дать соответствующие поручения профильному министерству и обратиться к главам муниципалитетов с требованием активизировать работу по уборке свалок и рекультивации территорий, на которых они размещены.