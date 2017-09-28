Мурманские активисты ОНФ проинспектировали объекты, нанесённые на интерактивную карту свалок

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области продолжают проводить мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». На интерактивную карту ОНФ нанесено 107 объектов, расположенных на территории Мурманской области, более половины из них убрано, по 39 проводится работа.

Только за последние несколько дней в Мурманске была очищена от строительного мусора территория около дома № 45 по улице Гагарина, ликвидирована стихийная свалка рядом с домом № 5 по улице Халатина, напротив Ленинского районного суда и прокуратуры округа. В ходе рейда общественники отметили: стало чисто и в районе дома № 43 по улице Пригородной: в течение нескольких месяцев небольшой участок с зелеными насаждениями был буквально усеян бытовым и строительным мусором, который безответственные граждане выбрасывали на землю рядом с контейнерной площадкой. Сегодня ситуация изменилась.

«Несмотря на то, что проделан, несомненно, большой объём работы, ещё больший только предстоит. Надеюсь, воодушевившись нашим примером, а также тех, кто лично участвовал в экологических акциях и субботниках, бывшие нарушители не станут повторять свои ошибки, а присоединятся к нам и помогут сделать родной край чище. Мы продолжим мероприятия по выявлению и ликвидации стихийных свалок, правда, уже с поправкой на снег, который в Заполярье выпадает рано, а тает зачастую только летом. Ну а пока еще есть немного времени, чтобы проявить сознательность и убрать брошенный кем-то мусор. Напомню про объявленный нами флешмоб «Чистый регион 51». Суть его проста: мы призываем жителей Мурманской области не проходить мимо стихийного скопления мусора, а сфотографировать его и очистить территорию. Результат тоже нужно зафиксировать на камеру, выложить оба снимка в интернет с хэштегом #чистыйрегион51 и бросить аналогичный вызов своим друзьям», – сказала активист ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Среди объектов, нанесенных на сайт «Интерактивная карта свалок», недавно были очищены участки в заполярном центре по адресам: улицы Мурманская, 58, Домостроительная, 22, Береговая (убрана огромная свалка старых покрышек), Лобова, 17, 19 (вывезены детали брошенного автомобиля). Очищены от мусора участок в районе пересечения улицы Советской и проспекта Кирова, улицы Школьная и Приморская в Росляково. А вот свалка на улице Фролова, в которую давно превратилась контейнерная площадка, так и остается неубранной. По словам жителей окрестных домов, мусор вывозится, но крайне редко. Рядом расположена детско-юношеская спортивная школа, и собачьи своры, ставшие постоянными посетителями свалки, пугают начинающих спортсменов. Общественники настоятельно просят управляющую организацию внимательнее относиться к исполнению своих обязанностей и напоминают о предусмотренных за нарушения санкциях. Этот объект активисты ОНФ будут держать под контролем.