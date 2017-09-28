«Человек с зонтом» украсил фасад дома флотской столицыЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.09.17 15:53

Мурманские активисты ОНФ проинспектировали объекты, нанесённые на интерактивную карту свалок

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области продолжают проводить мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». На интерактивную карту ОНФ нанесено 107 объектов, расположенных на территории Мурманской области, более половины из них убрано, по 39 проводится работа.

Только за последние несколько дней в Мурманске была очищена от строительного мусора территория около дома № 45 по улице Гагарина, ликвидирована стихийная свалка рядом с домом № 5 по улице Халатина, напротив Ленинского районного суда и прокуратуры округа. В ходе рейда общественники отметили: стало чисто и в районе дома № 43 по улице Пригородной: в течение нескольких месяцев небольшой участок с зелеными насаждениями был буквально усеян бытовым и строительным мусором, который безответственные граждане выбрасывали на землю рядом с контейнерной площадкой. Сегодня ситуация изменилась.

«Несмотря на то, что проделан, несомненно, большой объём работы, ещё больший только предстоит. Надеюсь, воодушевившись нашим примером, а также тех, кто лично участвовал в экологических акциях и субботниках, бывшие нарушители не станут повторять свои ошибки, а присоединятся к нам и помогут сделать родной край чище. Мы продолжим мероприятия по выявлению и ликвидации стихийных свалок, правда, уже с поправкой на снег, который в Заполярье выпадает рано, а тает зачастую только летом. Ну а пока еще есть немного времени, чтобы проявить сознательность и убрать брошенный кем-то мусор. Напомню про объявленный нами флешмоб «Чистый регион 51». Суть его проста: мы призываем жителей Мурманской области не проходить мимо стихийного скопления мусора, а сфотографировать его и очистить территорию. Результат тоже нужно зафиксировать на камеру, выложить оба снимка в интернет с хэштегом #чистыйрегион51 и бросить аналогичный вызов своим друзьям», – сказала активист ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Среди объектов, нанесенных на сайт «Интерактивная карта свалок», недавно были очищены участки в заполярном центре по адресам: улицы Мурманская, 58, Домостроительная, 22, Береговая (убрана огромная свалка старых покрышек), Лобова, 17, 19 (вывезены детали брошенного автомобиля). Очищены от мусора участок в районе пересечения улицы Советской и проспекта Кирова, улицы Школьная и Приморская в Росляково. А вот свалка на улице Фролова, в которую давно превратилась контейнерная площадка, так и остается неубранной. По словам жителей окрестных домов, мусор вывозится, но крайне редко. Рядом расположена детско-юношеская спортивная школа, и собачьи своры, ставшие постоянными посетителями свалки, пугают начинающих спортсменов. Общественники настоятельно просят управляющую организацию внимательнее относиться к исполнению своих обязанностей и напоминают о предусмотренных за нарушения санкциях. Этот объект активисты ОНФ будут держать под контролем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 310 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 42 копейки, евро – почти на 48 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика