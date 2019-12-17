Мурманские активисты ОНФ разработали памятку по обеспечению бесплатными лекарствами детей до трёх лет

Мурманские активисты Народного фронта совместно с региональной общественной организацией «Наша забота» разработали и напечатали памятки по получению бесплатных лекарств для детей до трех лет. Общественники отмечают: в последнее время выросло количество жалоб от родителей малышей на непредоставление медицинскими организациями бесплатных лекарственных средств. Один из таких случаев произошел в детской поликлинике ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» с полугодовалой девочкой. Между тем, согласно действующему законодательству, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет независимо от заболевания имеют право на бесплатные лекарства.

По факту жалобы мамы маленькой пациентки мончегорской центральной районной больницы активисты ОНФ направили обращение в региональное министерство здравоохранения с просьбой принять меры для восстановления нарушенных прав ребенка.

«На сегодняшний день далеко не все мамы, а в некоторых случаях и сами педиатры, знают о том, что при амбулаторном лечении детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте до шести лет лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецепту врача бесплатно. По этой причине мы решили разработать памятку «Как получить бесплатные лекарства для ребенка?» Красочная памятка с яркими иллюстрациями рассказывает о том, как и где достать рецепт, и что делать, если врач отказывается его выписать», - рассказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области, председатель региональной общественной организации «Наша забота» Любовь Булаева.

Памятка уже доступна в ряде общественных организаций: среди них – «Наша забота» и областное отделение Российского детского фонда, а также в некоторых медицинских учреждениях.